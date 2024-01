Die Mühlstraße in Walshausen

Ein Film von Thomas Keck

In der Mühlstraße von Walshausen gibt es zwar keine einzige Mühle mehr, dafür aber gleich drei Reiterhöfe - und drei Geschichten, wie der Mensch zum Pferd und das Pferd zum Menschen kam. Da ist auf der einen Seite die Sportlerin, die hier in der Straße aufgewachsen ist und bereits mit einem Jahr im Sattel saß. Auf der anderen (Straßen-)Seite geht es ausschließlich um Island-Pferde: Ein Ehepaar von der Ahr fand in der Mühlstraße den idealen Ort, um mit den kleinen, robusten Pferden die "Saga-Reitschule Felsalbtal" aufzubauen.

Die Dritte im Bunde ist eine pferdebegeisterte Walshausener Familie, die sich mit der eigenen Reithalle und Stellplätzen für eigene und Pensionspferde einen Traum erfüllt hat. Die Pferdeliebe ist in der Mühlstraße zwar nicht ganz ungeteilt - manch tierische Hinterlassenschaft kann den einen oder anderen Nachbarn schon mal nerven - aber grundsätzlich liebt die ganze Straße Tiere: Neben den Pferden gibt es hier Rinder, Katzen, Hasen, Tauben, Hunde und noch so manch anderes Tierchen. Dafür existiert aber, wie gesagt, keine Mühle in der Mühlstraße. Und noch etwas anderes gibt es hier nicht: Der Metzger, der im alten Schulhaus einen Partyservice betreibt, bietet kein Pferdefleisch an.