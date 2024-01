Die Gartenstraße in Gemmerich

Ein Film von Lutz Näkel



Gemmerich liegt im Dreieck von Rhein und Lahn, etwa 20 Kilometer südöstlich von Koblenz. Das Dorf ist zwar von Wiesen und Feldern umgeben, aber landwirtschaftliche Betriebe gibt es keine mehr in Gemmerich.

Die Gartenstraße ist nicht die längste und vielleicht auch nicht die schönste Straße von Gemmerich im Taunus, aber sie bietet eine besondere Überraschung: Von hier aus kann man nämlich geradewegs in die Londoner "Abbey Road" blicken. Kein Witz, das berühmte Bild mit den vier Beatles auf dem Zebrastreifen in der "Abbey Road" ist meterhoch vergrößert, auf der Hauswand von Uli Schneider aufgebracht. Der hat das Beatles-Museum Gemmerich gegründet. Mehr als 40 Jahre lang hat der Fan der Pilzköpfe alles zusammengetragen, was er über die "Fab Four" auftreiben konnte.

Das Museum bietet Besuchern eine Zeitreise zurück in die Sechziger Jahre, mit teilweise skurrilen Ausstellungsstücken, wie dem Schallplattenautomaten, an dem sich Musikverrückte auch Sonntags mit den neuesten Hits eindecken konnten. Am Ende der Gartenstraße geht es ins Grüne, dort liegt der Hof "Hommelborn", ein kleines Paradies für Menschen und Tiere. Ute Lochmann hat hier eine Art Seniorenheim für Pferde eingerichtet, darüber hinaus hält sie aber auch Hühner, Gänse und eine Ziege namens "Nora". Und Uli Schneider, der Beatles-Fan, hilft ihr bei der Stallarbeit. Denn Nachbarschaft leben, das wird in der Gartenstraße groß geschrieben.