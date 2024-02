Die Lemberger Straße in Ruppertsweiler

Ein Film von Catherine von Westernhagen



Der Ort liegt zwischen Pirmasens und Landau im Landkreis Südwestpfalz. Knapp 1500 Einwohner leben in der Gemeinde, die von Laub- und Nadelwald umgeben ist.

Stattliche Häuser, ein riesiger Sportplatz, ein Schützenhaus und ein charmantes altes Rathaus – in der Lemberger Straße wird gelebt, gearbeitet und gefeiert. "Altes bewahren und junge Initiativen mit Leben füllen" so lautet hier das Motto. Der ehrenamtliche Bürgermeister Hans Föller kennt fast jeden in seiner Gemeinde persönlich. Der rührige Polizist hat für jeden ein offenes Ohr und wenn es darum geht, Feste zu organisieren, dann kann man immer auf ihn zählen. Bei so vielen Einwohnern gibt es natürlich auch jede Menge guter Geschichten.

Zum Beispiel die von Henriette Guterl. Sie hat in den 1960er Jahren die Frauenfußballmannschaft ins Leben gerufen. Und die war richtig erfolgreich. Dass Sport gesund ist, dafür ist die engagierte ehemalige Postangestellte ein schöner Beweis. Noch eine schöne Geschichte, die in der Lemberger Straße spielt, ist die von Evi und Florian Habit. Der Österreicher war zum Tunnelbau 1987 in Ruppertsweiler, verliebte sich in seine Evi und zog dann ganz in die Pfalz. In Ruppertsweiler gibt es auch noch ein reges Vereinsleben. Von der Freiwilligen Feuerwehr über Modellbau bis hin zum Sport kann man hier frei wählen. Über Nachwuchs macht man sich hier auch keine Gedanken - denn der ist hier aktiv.