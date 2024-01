Die Burgstraße in Weltersburg

per Mail teilen

Die Gemeinde Weltersburg liegt bei Westerburg im Westerwald und damit an der Grenze zu Hessen. Ein kleiner Ort, der neben dem vielen Grün rundherum auch noch viele interessante Sehenswürdigkeiten zu bieten hat.

Ungewöhnlich - genau wie die Tatsache, dass sich in diesem Ort und insbesondere in der Burgstraße viele Freiwillige finden, die alles in Schuss halten.

Einer von ihnen ist Karl Dasbach, der sich mit seiner Frau voller Hingabe um die Kirche im Ort kümmert. Musikalisch geht es bei Familie Schardt zu. Ihr Sohn Nico ist dazu noch Mitglied der "First Responder"-Gruppe, die erste Hilfe leistet - manchmal sogar, bevor der Notarzt da ist. Außerdem fahren ab und zu ein Trabbi oder auch mal eine Kutsche über die Burgstraße, denn auch dafür gibt es Liebhaber in Weltersburg.