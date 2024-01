Am Schießberg in Zemmer

Ein Film von Jens Doumen

Zemmer ist mit ca. 1.100 Einwohnern der größte Ort des "Fidei-Bundes" in der Eifel. Der Name bezieht sich auf die mittelalterliche Bezeichnung einer Vogtei. Trotz der langen Geschichte geht es in der Straße "Am Schießberg" alles andere als altertümlich her. Die alten Häuser wurden von vielen Bewohnern aufwendig renoviert - teilweise über Jahrzehnte.

Und fährt man die Straße Richtung Ortsausgang, findet man sich plötzlich in einem unerwartet großen Industriegebiet. Viele der Betriebe hier haben eine lange Familientradition. Manche sind eher in der Region verwurzelt, andere haben es geschafft, weltweit Großkonzerne mit Hightech zu beliefern. Am Schießberg wohnen Menschen mit einem Hang zur Tradition und Tatkraft, um dem Ort auch in Zukunft einen Platz in den Geschichtsbüchern zu sichern.