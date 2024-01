Die Schulstraße in Hohenfels-Essingen

Ein Film von Catherine von Westernhagen



Hohenfels-Essingen in der Vulkaneifel gehört zur Verbandsgemeinde Gerolstein. Jahrelang prägte die Förderung von Basalt das Gesicht des Ortes.

Die rund 350 Einwohner können hier noch an einem sehr regen und lebendigen Dorfleben teilnehmen. Wenn es darum geht, sich um die Sehenswürdigkeiten am Mühlenberg, oberhalb von Hohenfels-Essingen, wie Grotte, Mühlsteinhöhlen und Steinbruch, zu kümmern, dann packen die zahlreichen Mitglieder des Dorfverschönerung-Vereins immer wieder gerne mit an.

Klar, denn der Mühlenberg lockt das ganze Jahr über Touristen in den Ort. Und einige von ihnen mieten sich gerne auch in den komfortablen Ferienwohnungen im Dorf ein. Zum Festefeiern geht es ins Dorfgemeinschaftshaus, was auch mit viel Eigenleistung entstanden ist. In der Schulstraße in Hohenfels-Essingen erinnert noch vieles an die Zeit, als im Steinbruch aus Basaltlava Mühlsteine herausgeklopft wurden. Das macht den ganz besonderen Charme dieser Straße aus.