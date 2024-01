Die Hennweiler Straße in Hahnenbach

Ein Film von Anne Lambertsen



Hahnenbach liegt am Südrand des Hunsrücks, eingebettet in ein Tal. In der Gemeinde leben rund 570 Einwohner. Der Ort liegt am gleichnamigen Hahnenbach, der bei Kirn in die Nahe mündet.

Sendung am So. , 28.10.2018 18:05 Uhr, Hierzuland, SWR Fernsehen RP