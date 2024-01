Die Lindelbrunnstraße in Dimbach

per Mail teilen

Ein Film von Uwe Reiter



Dimbach liegt im Pfälzerwald und gehört zur Verbandsgemeinde Hauenstein. Das Dorf hat 186 Einwohner und ist komplett von Wald umgeben.

Die Gegend um Dimbach lädt nicht nur im Sommer zum Wandern ein: Der "Dimbacher Buntsandstein Höhenweg" gehört zu den schönsten Tourenwegen der Pfalz und trägt wesentlich zur Attraktivität des Dorfes bei. Die Lindelbrunnstraße verdankt ihren Namen der in der Nähe gelegenen Burg Lindelbrunn, die mal im Besitz der Grafen von Leiningen war.

Sie hat viele Bewohner in das kleine südwestpfälzische Seitental gelockt, so dass ein Drittel der Straße aus neu gebauten Häusern besteht. Alles Pendler, die gerne auch weitere Strecken zur Arbeit in Kauf nehmen, nur um hier zu wohnen. Wir stellen eine Goldschmiedin vor und einen Bergbauingenieur mit Talent zur Bildhauerei, sowie eine Naturschützerin und einen Presbyter, der sich dem Wohl seiner Kirche verschrieben hat.