Die Kirchenstraße in Obermohr

Ein Film von Thomas Keck



Obermohr liegt in der Westpfalz und ist ein Ortsteil der Gemeinde Steinwenden. Der kleine Ort liegt eingebettet in den Landstuhler Bruch, auch als Westricher Moorniederung bekannt.

In Obermohr ist bei der Straßennummerierung nicht alles glattgelaufen. In der Kirchenstraße wurde eine Scheune zum Wohnhaus umgebaut, ein Haus hat einen neuen Eingang bekommen, und plötzlich waren da zwei Häuser mit der Hausnummer 1.

Die Obermohrer haben die Sache ziemlich kreativ gelöst und nicht einfach auf die langweilige Verwendung von zusätzlichen Buchstaben für die Hausnummern zurückgegriffen. Sie haben das Problem im wahrsten Sinn des Wortes auf das Wesentliche heruntergebrochen und sind in den Bereich der Bruchzahlen gegangen. Sicher gelangt so nicht jede Postsendung gleich an die richtige Adresse, aber meistens klappt es. Genau wie beim Obermohrerhof, der historischen Keimzelle des ganzen Ortes. Der liegt zwar mitten in der Kirchenstraße, gehört aber als Obermohrerhof 1 postalisch einfach zu sich selbst. Direkt gegenüber liegt die katholische Pfarrkirche St. Johannes der Täufer, und wenigstens die ist korrekt durchnummeriert: Kirchenstraße 7.