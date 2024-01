Die Dudostraße in Duttweiler

Ein Film von Bernd Schwab



Duttweiler liegt am Südrand des Pfälzerwaldes, etwa 20 Kilometer westlich von Speyer. Das Dorf ist seit 1974 ein Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße. Rund 1.000 Menschen sind in der Weinbaugemeinde zu Hause.