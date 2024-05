Ein Film von Oliver Wittkowski

Das Gotteshaus am Anfang, der Friedhof am Ende der Straße. Sehr symbolträchtig sind die 370 Meter Wallertheimer Straße in Gau-Bickelheim eingerahmt: Etwa zehn Kinder werden jedes Jahr in der katholischen Kirche getauft, rund 15 Bürger jedes Jahr auf dem Friedhof am Ortsausgang beerdigt. Freud und Leid also liegen am Wegesrand der Wallertheimer Straße, die als Teil der B 420, breit und schnurgerade, eine Schneise durch den Weinort schlägt.

Der Durchgangsverkehr rauscht an typisch rheinhessischen Fassaden vorbei, fast durchgängiges Mauerwerk mit mächtigen Hoftoren. Ein Weingut neben dem anderen, keine Renommieradressen, alle stehen für Bodenständigkeit und Plackerei seit Generationen: Jeder versucht, über die Runden zu kommen, mit einer Mischung aus Selbstvermarktung und Fassweinverkauf, einer hat als zweites Standbein einen Flaschenabfüll-Betrieb aufgebaut.

Zwei auffällige Gewerbebetriebe gibt es: Den kleinen Einkaufsladen am Anfang der Straße und das große Blumengeschäft am Ende. Beides sind Traditionseinrichtungen, beide Chefs haben die Geschäfte von Ihren Vätern übernommen: Man spürt, die Hingabe mit der die Beiden tapfer der wachsenden Konkurrenz der Discounter und Gewerbegebiete im Umland trotzen. Obwohl es auf der Straße, ganz in der Nähe der Autobahnauffahrt, immer heftig brummt, gibt es außer der katholischen Kirche noch einen weiteren stillen Ort der Einkehr: Ein kleines türkisch-islamisches Gemeindezentrum, in dem die Muslime des Ortes unter anderem zum Freitagsgebet zusammen kommen. Der Leiter der Einrichtung will seine kleine Gemeinde nicht vom übrigen Ortsgeschehen abgrenzen und denkt aktuell über einen Tag der offenen Tür für seine Gau-Bickelheimer Mitbürger nach.

Am Ende der Straße, dort wo die Wallertheimer Straße sich als B 420 weiter in die offene Landschaft schlängelt (und eben auch zum Nachbarort Wallertheim), gibt es neben dem christlichen Friedhof sogar noch einen kleinen jüdischen Friedhof, zu dem ein Mann aus Gau-Bickelheim eine ganz besondere Beziehung hat. Auf der Wallertheimer Straße in Gau-Bickelheim wird also einiges geboten, was das Leben insgesamt ausmacht: Arbeit, Hektik, Genuss, Spiritualität, Innigkeit und auch Trauer und Verlust. Eine Menge jedenfalls, für 370 Meter Straße.