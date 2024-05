Stehbach in Mayen

Ein Film von Klaus Schmidt

Die Stehbach ist die älteste und längste Straße innerhalb des mittelalterlichen Stadtkerns von Mayen. Doch „alte“ Häuser sucht man vergeblich: Bis auf zwei Häuser und eine Kapelle wurde bei einem Luftangriff am 2.1.1945 die komplette Straße in Schutt und Asche gelegt. Als sie wiederaufgebaut wurde, war die Stehbach eine Zeit lang die Straße mit der höchsten Kneipendichte Mayens, sogar eine eigene Stehbach-Kirmes, die „Stewech“, gab es bis in die 1970er Jahre.

Heute machen die Kneipen nach und nach zu oder wechseln immer schneller den Besitzer. Dafür tummelt sich jetzt in der Mitte der Straße das Leben. Ein Kindergarten, ein Spielplatz, eine Galerie und eine Malwerkstatt sorgen dort für buntes Durcheinander. Die Stehbach heißt übrigens so, weil der Stehbach unter ihr fließt. Im oberen und mittleren Teil der Straße ist er teilweise wieder freigelegt und begleitet Fußgänger auf ihrem Weg durch die Stadt, bevor er am Ende der Straße in die Nette fließt.