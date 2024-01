Ein Ortsportrait von Bernd Schwab

Neuburg liegt in der südwestlichsten Ecke von Rheinland-Pfalz, zwischen den Rhein und dem Flüsschen Lauter. Der Ort mit seinen 2700 Einwohnern gehört zur Verbandsgemeinde Hagenbach. Die Lage am Rhein hat über Jahrhunderte das Leben der Menschen bestimmt. Dies spiegelt sich auch in den Straßennamen wieder. So gibt es zum Beispiel eine Schifferstraße, eine Lotsenstraße und eine Tullastraße. Letztere ist dem Mann gewidmet, der im 19 Jahrhundert die Begradigung des Rheins durchführte – Johann Gottfried Tulla.

Parallel zur Hauptstraße verläuft eine der ältesten Straßen in Neuburg - die Fischerstraße. Früher lebten hier - der Name verrät es - Fischer, heute ist sie (fast) eine reine Wohnstraße mit sehr unterschiedlichen Menschen. Da wären zum Beispiel ein ehemaliger Schweizer Kapitän, vor dessen Haus die Landesfahne an einem Schiffsmast flattert, ein 85 Jähriger Automechaniker, der seinen Sohn unterstützt und eine junge Künstlerin, die in einem ehemaligen Fischerhaus lebt.

Sie ist eben facettenreich die 1,2 Kilometer lange Fischerstraße in Neuburg. Das gilt auch für ihre Häuser. Hübsch sanierte Fischerhäuser stehen neben geschmackvollen Neubauten. Da die Straße lange Zeit nur auf einer Seite bebaut war, finden sich sowohl gerade als auch ungerade Hausnummern auf der gleichen Seite.

Fischer gibt es in der Fischerstraße übrigens nicht mehr. Aber zumindest einige passionierte Angler sind dort wohnhaft. Die können vom Garten aus ihre Köder in den Rhein halten – mehr als praktisch.