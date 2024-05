Breite Straße in Freinsheim

Ein Film von Ulrike Wilhelm

Früher war sie eine Wohnstraße, eher still oder mit wenig Alltagsbetrieb. Autos gab es wenige und die Kinder konnte man mal eben für eine Besorgung zum Kolonialwarenladen um die Ecke schicken. Die meisten Anwohner der Breiten Straße in Freinsheim/Pfalz betrieben Obst- oder Weinbau.

Heute hat sich die beschauliche Straße der touristischen Ausrichtung des Pfälzer Städtchens angepasst. Aus einem Weinbaubetrieb ist ein schickes Restaurant geworden, eine ehemalige Obstbau-Landwirtschaft beherbergt heute verschiedene kleine Läden mit Ambiente, in einem früheren Handwerksbetrieb ist der "Sinnenhof" entstanden, der für alle Sinne natürlichen Genuss bieten will. Zum heimischen Wein gibt´s jetzt den Kaffee und selbst gefertigte Mode bringt modernes Flair in die Höfe, die zum Teil schon in der Barockzeit hier gestanden haben.

Die Bewohner und Nutzer der Breiten Straße gehen mit der Zeit und heute sind die meisten, die hier beruflich aktiv sind, keine Anwohner mehr. Ihre Arbeit hat sie hierher gebracht und die ist in den meisten Fällen keine ganz gewöhnliche; von Modedesign bis Naturfriseur, von anspruchsvoller Floristik bis zu gehobener Küche zeigen sie im Pfälzer Städtchen Freinsheim besondere Seiten. Sie alle beleben die ehemals landwirtschaftlich genutzten Höfe und bringen eine bunte Vielfalt in die Breite Straße.