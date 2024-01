Im Graben in Schwirzheim

per Mail teilen

Ein Film von Fatma Aykut

Schwirzheim liegt im Nordteil der Prümer Kalkmulde in einer Höhe von über 500 Metern. Der Aufstieg lohnt sich für jeden, der endlich wieder einmal den Horizont erblicken will. Die Landschaft ist geprägt von Wald und Wiesen, Kühen und Pferden. Von der ehemals langgestreckten Burganlage der Abtei Prüm in Schwirzheim sind allerdings nur noch wenige Mauerreste erhalten. Die Burganlage kontrollierte den mittelalterlichen Handelsweg zwischen Hillesheim und Prüm.

Die Schwirzheimer sind bis heute stolz auf diese Vergangenheit. Der 73-jährige Dorfchronist Walter Marx sorgt dafür, dass auch die Nachfahren die Geschichten von damals kennen. Seine erste Dorfchronik liegt in jedem Haushalt des 400-Einwohner-Ortes, direkt neben der Bibel. Walter Marx lebt "Im Graben", hat schon immer hier gelebt, er ist ein Grabenmensch, wie die Schwirzheimer die Bewohner in dieser Straße nennen, halb neckisch, halb ernst. Und um genau die Geschichten dieser Grabenmenschen geht es in Hierzuland.

Etwa um die von "Rezi", wie die Schwirzheimer liebevoll ihre Kneipenwirtin nennen, Therezia Hockerts. Rezi's Gulaschsuppe und ihr Pudding sind Teil der Dorfgeschichte. Sie kennt noch echte Kneipengeschichten, als die Dorfmänner nach der Frühmesse zum Frühschoppen an ihren Tresen kamen – und nicht mehr gingen, bis zum nächsten Morgen.

Es gibt aber auch sportliche Geschichten "Im Graben". Gegenüber von der Dorfkneipe liegt das "Europa-Haus"- eine Sporthalle. Hier trainiert der TCC Schwirzheim, die Tischtennis-Mannschaft, die es zu Ruhm und Erfolg über die Dorfgrenzen hinaus gebracht hat. Fast jeder Einwohner in Schwirzheim hat Tischtennis gespielt, fiebert mit ihren Mannschaften. Tischtennis – das schafft Gemeinschaft. Und die ist einzig und allein mit einem Namen verbunden: Peter Meyer, selbst ein miserabler Tischtennis-Spieler, wie er von sich selbst behauptet, aber ein begnadeter Trainer, Motivator und Organisator. Seit über 50 Jahren. Seine Geschichte und andere erzählt das heutige Hierzuland aus Schwirzheim.