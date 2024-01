Lembacherstraße in Nothweiler

Ein Film von Bernd Schwab

Nothweiler liegt in der Südwestpfalz im Dahner Felsenland. Der Ort ist unmittelbar an der Grenze zu Frankreich. Wer von Nothweiler nach Frankreich fährt, kommt zwangsläufig durch die Lembacherstraße. Dort erinnert heute noch ein kleines Grenzhäuschen an die deutsch-französische Grenze. Bis Mitte der 1980er Jahre durfte der Grenzübergang nur zwischen sechs und 22 Uhr benutzt werden. Wer außerhalb dieser Zeiten die Grenze überschritt, musste vor den Zöllnern auf der Hut sein. Vor allem die Älteren im Ort haben viele Erinnerungen an diese Zeit.

Die Lembacherstraße war früher sehr wichtig für das Dorf. Hier gab es eine Schule und einen Kolonialwarenladen sowie die Post und eine Milchabgabestelle. Heute ist es fast eine reine Wohnstraße. Da sie direkt an Wiesen und Felder grenzt, halten sich einige Bewohner Tiere. So gibt es in der Lembacherstraße neben Pferden und Ziegen auch asiatische Buckelrinder, sogenannte Zebus.

Am letzten Samstag des Monats – von Mai bis Oktober – heizt der Heimatverein den Ofen im Gemeindehaus ein. Dann gibt es hausgemachten Flammkuchen. Die französische Spezialität wird nach einem Nothweiler Rezept gebacken, das von Generation zu Generation überliefert wurde. Vis à vis vom Gemeindehaus steht ein ehemaliger Bauernhof. Vor sechs Jahren hat Familie Becker Scheune und Stallungen zu einem gemütlichen Lokal umgebaut – Vetters Scheune lautet sein Name in Gedenken an den einstigen Besitzer des Bauernhofes.