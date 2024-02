Untertalstraße in Katzenelnbogen

Ein Film von Lutz Näkel

Das älteste Haus in Katzenelnbogens Untertalstraße beherbergt das neueste Geschäft: Im "Commödchen" bekommt man edle Liköre, Olivenöle oder Schokoladen zu kaufen, aber man kann dort auch gemütlich Kaffee trinken und dazu ein leckeres Stück Kuchen genießen. Claudia Breitscheid hat das "Commödchen" 2010 aufgemacht. Die Erzieherin leitete früher einen Kindergarten und bekam von ihrem Arbeitgeber eine Auszeit von zwei Jahren bewilligt. In diesem Zeitraum soll sich zeigen, ob das "Commödchen" sich rentiert. Im Moment sieht alles nach einem Erfolg aus.

Weitere Ansicht der Untertalstraße SWR SWR -

Andere Geschäfte in der Untertalstraße sind da nicht so gut dran. Die Einzelhändler haben gegen die Konkurrenz der Märkte zu kämpfen, die sich im Gewerbegebiet angesiedelt haben. Der eine oder andere Laden hat schon zu gemacht, in machen Schaufenstern sind nur noch Werbetafeln externer Unternehmen zu sehen. So auch im ehemaligen Spielwarenladen der Hartungs. 2004 haben sie ihr Geschäft geschlossen, aus Altersgründen, aber auch, weil der Umsatz immer weiter abnahm.

Historische Fachwerkhäuser in Katzenelnbogen SWR SWR -

Um 18 Uhr schießen die meisten Läden in der Untertalstraße. Nur das "Commödchen" bleibt geöffnet, dann werden statt Kaffee Wein und Sekt ausgeschenkt, und oft treffen sich dort Musiker aus der Umgebung zu einer spontanen "Jam-Session".