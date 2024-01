Kreuznacher Straße in Fürfeld

per Mail teilen

Ein Film von Jutta Kastenholz

"Ein Rheinhessisches Weindorf" - so nennt sich Fürfeld bescheiden im Internet. Dabei ist es mit 1500 Einwohnern gar nicht mal so klein, und war früher ein kleines regionales Zentrum mit einem eigenen Bahnhof. Fürfeld liegt zwischen Bad Kreuznach und Alzey am Rande des Nordpfälzer Berglandes, mit 200 Metern relativ hoch.

Viel Wind gibt es hier auf den Hügeln - und der wird jetzt schon zur Gewinnung von Windkraft genutzt. Gleich zwei Kirchen - eine evangelische und die katholische - schmücken das Dorf, außerdem gibt es zwei historische Rathäuser und eine Dorfschule mit vier Klassen. Vielleicht liegt es ja gerade an der eigenen Schule und der Kita im Dorf, dass junge Familien hier gerne wohnen, anstatt weg zu ziehen.

Zwar gibt es auch ein Neubaugebiet am Ortsrand, trotzdem stirbt der Ortskern aber nicht aus - wie sonst so oft. Und in der Kreuznacher Straße gibt es besonders viel zu entdecken: vom Hofladen bis zum Drehorgelspieler bieten sich dem Hobbyfotografen Michael Schmitt viele Motive...