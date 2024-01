Ein Film von Heidrun Wieser

Die Hauptstraße in Buchholz kennt so ihre Pappenheimer. Da wären einmal Rennradler, die sie mit geballter Aktivität regelrecht traktieren. 130 Mitglieder sind im Radsport-Verein und vier von ihnen trainieren besonders hart – sie wagen in diesem Jahr zum zweiten Mal das härteste Radrennen der Welt – den „Race across America“. Die Hauptstraße hat auch ein Original zu bieten – Martin Schmitz, den Dorfältesten. Die Hauptstraße kennt ihn gut, geht er doch jeden Tag eine Stunde auf ihr spazieren. Martin war nie in einem der 20 Buchholzer Vereine, hat sich aber seinen größten Wunsch erfüllt – seine eigene Tankstelle – und die gibt es jetzt schon seit fast 50 Jahren.

Einen ganz speziellen Ort der Ruhe gibt es auch an der Hauptstraße, die „Sternenkinder“- Gedenkstätte nämlich, an der ungeborener Kinder gedacht werden kann. Und es gibt auch einen Ort des ausgelassenen und sogar ausgezeichneten Singens an der Hauptstraße und last but not least ein wunderbar idyllisches Fleckchen naturgeschützter Erde – das Buchholzer Moor – mit einer Heidelandschaft zum Verlieben. Alles drin und alles dran also, an der Hauptstraße in Buchholz.

Dieses Buchholz liegt übrigens im Westerwald ganz im Norden, direkt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, das muss erwähnt sein, denn es ist ein Buchholz von 86 in Deutschland.