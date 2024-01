Glanstraße in Brücken

Ein Film von Gabi Keller

Das westpfälzische Dorf Brücken im Landkreis Kusel war 100 Jahre lang die pfälzische Diamantschleiferzentrale. Der letzte Diamantschleifer lebt und arbeitet heute noch dort – in der Glanstraße von Brücken.

Vieles in der Glanstraße erinnert an die Vergangenheit: Zum Beispiel die alte Viehwaage. Auch die Minigolfanlage ist in die Jahre gekommen. Doch grade das macht ihren Charme aus. Der frühere Ballsaal in einer der vielen Gaststätten dient heute einer Gruppe junge Musiker als nostalgische Kulisse für Auftritte.

Ein anderes betagtes Lokal in der Glanstraße wird jetzt erfolgreich von einem indischen Wirt geführt. Einige Häuser weiter backt ein libanesischer Kollege Pizzen für die Dorfbewohner. Und eine pakistanische Familie besitzt ein gut gehendes Bekleidungsgeschäft. Sie alle sind beliebt und gut integriert in der Glanstraße von Brücken.