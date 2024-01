Brunnenstraße in Damflos

Ein Film von Stefan Hartstang

Im Schwarzwälder Hochwald im Hunsrück liegt Damflos, eine Gemeinde, die erst vor etwas mehr als 250 Jahren entstand. Köhler und Holzfäller siedelten sich damals in den Wäldern in der Nähe von Hermeskeil an. Und so war auch die traditionelle Waldarbeit der stärkste Wirtschaftszweig in den zurückliegenden Jahrhunderten. Es gab viele Drechsler, die z.B. Löffel herstellten. Das Wappen der Gemeinde mit seinen beiden gekreuzten Löffeln weist auf diesen vergangenen Erwerbszweig hin. Die Landwirtschaft wurde von nur von wenigen Bauern betrieben.

Früher, als die Gemeinde noch kleiner war, verlief eine wichtige Straße durch das Dorf. Eine Kreisstraße, die damit auch die Hauptstraße des Dorfes war. Erst 1972 bekam sie und die anderen Straßen im Dorf ihre neuen und bis heute gültigen Namen. Die ehemalige Kreisstraße wurde zur Hauptstraße und zur Brunnenstraße. In ihr, der Brunnenstraße, gab es einen Laden, hier war eine der vielen Gaststätten des Dorfes. Heute sind die Betriebe verschwunden, die Gaststätte schloss, als die Besitzer ins Rentenalter kamen, der Laden war nicht mehr rentabel.

Doch es gibt noch ein kleines "Gewerbegebiet" mit einem Friseur, einem selbständigen Schreiner und einem EDV-Betrieb mit 15 Mitarbeitern. Und in der Brunnenstraße wohnt Hans Pink, ein rüstiger Rentner, der 20 Jahre lang mit der Schelle durchs Dorf ging um Verlautbarungen der Gemeinde zu verlesen, darauf zu achten, dass die Straße gekehrt ist und die Steuerzettel zu verteilen. Hans Pink zeigt uns ein wenig von seiner Straße.