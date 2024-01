Johanniterhofstraße in Hangen-Weisheim

per Mail teilen

Ein Film von Bernd Schwab

Rund acht Kilometer südöstlich von Alzey, in Sichtweite der A 61, liegt das Dorf Hangen-Weisheim. Rund 500 Einwohner leben in der Gemeinde. Ortsprägend ist die evangelische Kirche mit ihrem mächtigen Wehrturm. Im 14. Jahrhundert gelangte der Johanniterorden zu Macht und Besitztum in Hangen-Weisheim. Daran erinnert bis heute die Johanniterhofstraße des Dorfes.

In der Johanniterhofstraße sind 24 Menschen zu Hause. Etwa die Hälfte davon lebt da, wo früher der Orden gewirkt hat. Die ursprünglichen Mauern aus dem 14. Jahrhundert sind längst verschwunden. Die Gebäude von heute stammen größtenteils aus dem 19. Jahrhundert. Trotzdem atmet der Besucher mit jedem Atemzug Geschichte, wenn er die Räume aus vergangenen Zeiten betritt. Die Kreuzgewölbe wurden teilweise liebevoll von ihren neuen Besitzern restauriert. Heute werden sie "Kuhkapellen" genannt und erinnern so an ihre ursprüngliche Nutzung.

Direkt an die Johanniterhofstraße grenzt der Friedhof des Ortes. In Hangen-Weisheim wird er allerdings nur der "Kirchhof" genannt. Denn ihre letzte Ruhe finden die Hangen-Weisheimer im Schatten ihrer Kirche und unter uralten Bäumen.