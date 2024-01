Bahnhofstraße in Erpolzheim

per Mail teilen

Ein Film von Stefanie Fink

Die Pfalz-Gemeinde Erpolzheim (VBG Freinsheim, Kreis Bad Dürkheim) ist geprägt von Spargel-, Obst- und Weinbau und beliebt bei Touristen. Die kommen vor allem zu den drei jährlichen Festen: Spargelwanderung, Weinkerwe und Martinimarkt. Vielen gefällt es so gut, dass sie gleich ganz nach Erpolzheim ziehen.

Von den 1.332 Einwohnern ist etwa die Hälfte zugezogen – etwa in die Bahnhofstraße. Die ist lang und weitgehend schnurgerade. Wo sie aufhört, ist klar: am namensgebenden Bahnhof. Ihren Anfang zu finden, gestaltet sich schwieriger; denn sie verlängert die Hauptstraße, und der Übergang ist eher unauffällig. Zur Erntezeit stauen sich hier die Touristen, die in den Hofläden einkaufen und bei den Winzern.

Der Straßen-Alltag kommt eher beschaulich daher: morgens und abends ein paar Pendler, der ein oder andere Traktor, dazwischen der Linienbus. Mit dem gemütlichen Schwätzchen auf der Fahrbahn ist allerdings Schluss, seit der Notarzt die Bahnhofstraße als Abkürzung nach Freinsheim entdeckt hat – tägliches "Tatütata" garantiert …