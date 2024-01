Bahnhofstraße in Frauenberg

Ein Film von Oliver Wittkowski

Der Name sollte doch eigentlich Programm sein: "Bahnhofstraße", da erwartet man natürlich irgendwo eine „Bahnanlage (...) an der Züge beginnen, enden, ausweichen oder wenden dürfen“, so die offizielle Bahnhofdefinition. Die Straße am Ortsrand von Frauenberg - an der oberen Nahe, südlich von Idar-Oberstein gelegen - besitzt aber genau dies nicht.

Die Bahnhofstraße hat keinen Bahnhof und ist eine Sackgasse – am Ende eine Sportanlage samt Anglerheim, die an die rauen Klippen der Nahe grenzen. Kein Anschluss an die große weite Welt. Oder etwa doch? Da gibt es zum Beispiel eine große Edelsteinschleiferei, die ihre Produkte, mit modernster Computertechnik gefertigt, in die ganze Welt verschickt. Und da ist auch der "Premiumwanderweg" an der ortseigenen Frauenburg vorbei, eine anspruchsvolle Strecke, die Wanderer auf eine historische Zeitreise in die Welt "Gräfin Lorettas", der resoluten Burgerbauerin schickt.

Und da mäandert noch leise plätschernd die Nahe direkt an der Bahnhofstraße entlang, die ja mit ihrem Ziel "offenes Meer" auch irgendwie Anschluss an die große weite Welt hat. Vor langer Zeit, da hatte die Bahnhofstraße natürlich ihren Bahnhof, aber in Hierzuland zeigen wir, dass das Leben hier auch "ohne" weitergeht – denn jeder Anwohner ist ja auf seiner eigenen kleinen Reise durchs Leben.