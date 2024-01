Mühlenweg in Ruppach-Goldhausen

Ein Film von Stefanie Hinzen

Wer durch Ruppach-Goldhausen fährt, der muss schon genau hinschauen, um den Mühlenweg überhaupt zu finden. Die kleine Straße zählt gerade mal acht Häuser, ist nur 600m lang und wirkt meist wie ausgestorben. Doch wer genau hinsieht, merkt bald, dass hier das Herz von Goldhausen schlägt und nur darauf wartet, wach geküsst zu werden: Am Kopf der Straße steht die kleine Kapelle. Sie war einst der Mittelpunkt des Ortes, doch jetzt hat das Bistum sie stillgelegt. Aber damit wollten sich die Goldhäuser nicht abfinden - und so gründeten sie kurzerhand einen Verein und nahmen die Pflege der kleinen Kirche selbst in die Hand.

Von der Kapelle aus ist die Straße fast komplett zu überblicken. Viel zu sehen gibt es nicht, doch wer eine kleine Treppe hinaufsteigt, entdeckt den Sonnenhof. Hier steht seit mehr als 50 Jahren "Tante Luzie" hinter dem Tresen. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie die Gaststätte aufgebaut. Als er vor ein paar Jahren starb, schaffte sie den Hotel-Betrieb nicht mehr. Doch ohne ihre Gäste kann die Wirtin nicht sein - und ihre Goldhäuser nicht ohne "Tante Luzie". Deshalb hat Luzie Kurtenacker noch immer dreimal in der Woche geöffnet und hofft auf einen Nachfolger.

m Am Ende des Wegs steht die Goldhäuser Mühle, die dem Mühlenweg seinen Namen gab. Noch schlafen die Maschinen in dem alten Gemäuer. Sie sind alle noch intakt - vielleicht auch weil Hedi Sabel mindestens einmal in der Woche hier für Ordnung sorgt. Die alte Müllerin erinnert sich gut an die Zeiten, als hier das Mühlrad klapperte. Jetzt ist das Rad kaputt, es findet sich niemand, der ein neues bauen kann. Doch die Müllersfrau ist sich sicher: irgendwann klappert es wieder. Sie träumt davon, dass ihre Enkelin hier eine Wanderreitstation eröffnet. Spätestens dann, sagt sie, soll hier im Mühlenweg wieder ordentlich was los sein.