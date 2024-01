Kirchstraße in Katzwinkel

Ein Film von Gudrun Fünter

Urlaub für die ganz Familie SWR SWR -

Sie ist Kirchweg, Dorfmittelpunkt und kurvige Buckelpiste, die Kirchstraße im Katzwinkeler Ortsteil Elkhausen. Große Reisebusse haben hier ihre Mühe, sind aber häufig unterwegs auf der Kirchstraße mit dem Ziel zur "Arche Noah Marienberge". Das ist eine beliebte Ferienunterkunft für Familien, für Jugend- und Seniorengruppen. Hausherr Hans-Georg Rieth bietet naturnahe Freizeitprogramme, lädt seine Gäste zur "Greifvogelschau mit Huhn Berta" ein oder zur "Stunt-Show" mit Ziege Horst-Kevin

Gegründet wurde Haus Marienberge 1954 von Hans-Georg Rieths Großonkel Pfarrer Albert Schmidt. Der tat Dienst in Essen, holte in der Nachkriegszeit Kinder aus dem Ruhrgebiet in den Westerwald zu Erholung. Später vermittelte der Pfarrer auch Baugrundstücke an kinderreiche Familien aus Essen. So heißt ein Wohngebiet unterhalb der "Arche Noah Marienberge" bis heute "Klein-Essen".

Kirchweg, Dorfmittelpunkt und kurvige Buckelpiste, die Kirchstraße SWR SWR -

Ihren Namen verdankt die Kirchstraße St. Bonifatius von "Garagos". Auf dem "Garagos" Platz direkt vor der Kirche findet immer am ersten Sonntag im September der "Garagos-Bazar" statt, eines der größten Feste in Katzwinkel. Hunderte Besucher kommen in jedem Jahr, angelockt durch eine große Tombola und zahlreiche Veranstaltungen. Einnahmen im vier- bis fünfstelligen Bereich kommen einer Missionsstation im Ägyptischen Garagos zugute.