Trierer Straße in Spangdahlem

Ein Film von Uwe Reiter

Die Trierer Straße ist eine kleine Nebenstraße in Dahlem, einem Ortsteil von Spangdahlem. Der Ort gehört zum Eifelkreis Bitburg-Prüm und ist vor allem wegen dem hier stationierten US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem Air Base bekannt.

Die Trierer Straße heißt so, weil sie direkt nach Trier führt. Es ist eine ruhige Straße, in der eine Reihe von Individualisten wohnen, Menschen, die in der Lage sind ihre Träume oder Leidenschaften zu leben. Da gibt es einen Schnapsbrenner, der nur prämierte Schnäpse verkauft, einen Reiterhof, auf dem Kinder reiten lernen können, ohne dass sie sich ein Pferd halten müssen und einen Friseur, der den weiten Weg aus der Dominikanischen Republik hierher gewagt hat, um sich selbständig zu machen und der jetzt amerikanischen Soldaten den richtigen Haarschnitt verpasst.

Die Trierer Straße ist insofern eine besondere Straße, weil sie eine amerikanische Seite hat, Geschäfte, die auf die Amerikaner eingestellt sind und die mitten in der Eifel amerikanische Lebensweise vermitteln.