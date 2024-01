Lindenstraße in Fohren-Linden

Ein Film von Gabi Keller

Fohren-Linden liegt im südlichen Hunsrück nahe der Saarländischen Grenze, nicht weit von Baumholder. Das Dorf mit den 370 Einwohnern gehört zum Landkreis Birkenfeld. Genau in der Mitte zwischen Fohren und Linden wurde im 19. Jahrhundert eine Schule gebaut. Sie steht in der Lindenstraße, wurde als Bauruine von einer engagierten Familie gekauft, umgebaut und wieder zum Leben erweckt. Heute kommen Kinder hierhin, um alte Handwerkskünste zu lernen: Zum Beispiel Papier schöpfen, Filzen oder Glas drehen.

Nach getaner Arbeit dürfen die Kinder dann Stockbrot braten am Lagerfeuer vor dem knallroten Bauwagen. Ein kleiner Laden in der alten Schule bietet außerdem ein kunterbuntes Allerlei an selbstgemachter Dekoration. Auch die Jugendlichen zieht es in die Lindenstraße. Denn sie haben sich dort im extravaganten Bürgerhaus einen Treffpunkt eingerichtet.

Außerdem sind in der Lindenstraße zahlreiche Vierbeiner anzutreffen: Neben dem liebenswerten Sancho und anderen Hunden auch einige Rassekatzen aus Sibirien und Norwegen. Die Postbotin kennt sie alle, egal ob menschliche oder tierische Bewohner. Denn sie kommt fast jeden Tag in die Lindenstraße von Fohren-Linden.