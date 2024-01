"An der Mosel" in Traben-Trabach

Ein Film von Natascha Walter

Traben-Trarbach ist eine der schönsten Städte an der Mittelmosel. Die Stadt liegt ziemlich genau zwischen Wittlich und dem Flughafen Hahn. 1904 wurden die Orte Traben und Trarbach zusammen gelegt. Zu dieser Zeit war Traben-Trarbach als Weinhandelsstadt weltberühmt. Die prächtigen Jugendstilhäuser erinnern an diese Zeit. Reiche Winzer und Weinhändler siedelten sich direkt am Moselufer an.

Wir porträtieren die Straße "An der Mosel" auf der Trabener Uferseite. Hier stehen die schönen Jugendstilvillen reicher Weinhändler und Winzer, die der Berliner Architekt Bruno Möhring zwischen den Jahren 1889 und 1908 gebaut hat. Besonders bekannt ist die alte Jugendstilbrücke, die Ende des zweiten Weltkrieges gesprengt wurde. Jugendstil pur ist die Villa des Weinhändlers Adolph Huesgen. Die Baukosten beliefen damals auf eine Million Goldmark was umgerechnet heute rund neun Millionen Euro sind.

Das Hotel Bellevue ist das Aushängeschild in der Straße. Der Hotelier Matthias Ganter und sein Team verwöhnen ihre Gäste mit exklusiven Zimmern und Vier Sterne Küche. Und wer Lust auf eine Spritztour im Oldtimer oder einem echten Amphicar hat. Matthias Ganter macht es möglich. Die Stadt Traben - Trarbach ist eingebettet zwischen den Wäldern des Hunsrück und der Eifel. Wobei streng genommen die Mosel die Trennungslinie der beiden Regionen darstellt. So liegt der Stadtteil Trarbach auf der Hunsrücker Seite. Und der Stadtteil Traben auf der Eifler Seite.