Bereits im Jahre 771 wurde die Ortschaft Zotzenheim in einer Urkunde erwähnt - damals noch unter dem Namen Zarezanheim. Schon damals stand die Nennung des rheinhessischen Ortes in Verbindung mit Weinbau. Daran hat sich nichts geändert: Wein ist noch immer das beherrschende Thema in Zotzenheim - Weingüter bestimmen das Ortsbild. Den schönsten Blick auf das Dorf hat man vom "Hörnchen" aus - dem Zotzenheimer Hausberg. Rund 670 Einwohner zählt das rheinhessische Dorf, was zur Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen gehört.

Allein in der Leimengasse befinden sich drei Weingüter - sie führt durch den historischen Teil des Dorfes: neben wilden Rosen und Oleander schmücken Weinreben die Fachwerkhäuser. Das Weingut Saulheimer bietet zusätzlich Gästezimmer an. Die Weingüter sind alle Familienbetriebe - über 100 Jahre bauen sie schon Wein an.

Auch am Beginn der Leimengasse schaut eine Familie auf eine lange Unternehmensgeschichte zurück: die Schausteller Barth. Sie verdienen bereits in der fünften Generation mit Fahrgeschäften, Schießbuden und Essensstände ihren Lebensunterhalt. Wenn die gerade nicht im Einsatz sind, warten sie in der Leimengasse auf ihren nächsten Einsatz - auf dem Hof der Familie, gegenüber der Wiesbach. Das Flüsschen begrenzt die Straße auf den ersten 100 Metern. Eschen und Bruchstein-Findlinge zieren die erneuerte Uferanlage. Trotz der Umgestaltung hat die Natur noch ihren Raum - Entenfamilien brüten in den Büschen des Flüsschens.