Wooggasse in Mörstadt

Ein Film von Elmar Babst

Mörstadt liegt an der A 61 in der Nähe von Worms. Das Herz der 1000-Einwohner-Gemeinde schlägt am Ortsrand, am Woog, der seit Jahr und Tag die Dorfbewohner anzieht.

Früher stand direkt neben dem See das Milchhäuschen, an dem die Bauern ihre Milch ablieferten. Heute ist das Gebäude komplett restauriert - aber Zweck entfremdet: Bei den zahlreichen Festen rund um den Woog freuen sich die Besucher, dass sie ein schmuckes Toilettenhäuschen aufsuchen können.

Der Kinderspielplatz ist auch nicht weit - zurzeit sind die Kleinen aber mehr neben als auf den Spielgeräten unterwegs: sie alle helfen mit, die Rutschen und Schaukeln mit Pinsel und Farbe wieder hübsch herzurichten.

Das bunte Treiben wird von der anderen Seite des Woogs genau beobachtet. Dort befinden sich die Schrebergärten des Ortes, in denen sich die älteren Mörstädter ein idyllisches Plätzchen geschaffen haben.