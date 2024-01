Hohlstraße in Stetten

per Mail teilen

Ein Film von Gabi Keller

Stetten ist ein westpfälzisches Dorf im Donnersbergkreis mit 650 Einwohnern. Es liegt nicht weit von Kirchheimbolanden entfernt. Zehn Vollerwerbsbetriebe gibt es noch im Ort. Den Dorfkern prägen stattliche, alte Bauernhäuser mit ihren Efeu bewachsenen Mauern und riesigen Hoftoren.

In der Ortsmitte beginnt auch die Hohlstraße. Doch die hat einen ganz anderen Charakter. Auf den ersten Blick ist sie kurz, steil und unscheinbar. Doch viele beschreiben sie als die lebendigste Straße von Stetten. Denn in der Hohlstraße befinden sich Grundschule und Kindergarten. Und dort ist immer was los.

Zum Beispiel haben die ganz Kleinen eine öffentliche Zirkusvorstellung vorbereitet. Und die etwas älteren Kinder trainieren hier regelmäßig für den Marathonlauf ihrer Schule. Aber auch die Senioren haben die Hohlstraße erobert. Sie treffen sich in einem kunstvoll gestalteten Garten, etwas versteckt hinter einer Hecke. Hier lesen sie gemeinsam Gedichte und planen das nächste Treffen.