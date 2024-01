Dorfstraße in Harschbach

Ein Film von Gudrun Fünter

Motorgleitschirm-Fliegen, eine Dirt-Line oder faire Milch aus der Region - das alles war 1973 noch gänzlich unbekannt in Harschbach im Westerwald. Modern dagegen war das Filmen auf Super8 und mit so einer Kamera war Harschbachs damaliger Bürgermeister Egon Töbel 1973 im Dorf unterwegs.

So sind einmalige Aufnahmen aus dem Dorfleben vor 38 Jahren erhalten geblieben. Damals wurden viele Höfe in der Harschbacher Dorfstraße noch bewirtschaftet, damals gab es noch eine Post im Dorf und schon damals organisierte der Verkehrs- und Verschönerungsverein große Kinderfeste.

Heute besteht nur noch der Kochhof am Ende der Dorfstraße. Oliver Koch und sein Vater sind die letzten Milchviehhalter im Kirchspiel. 60 Milchkühe stehen auf ihren Weiden. Den Viehbestand weiter vergrößern will Oliver Koch aber nicht. Er will Klasse statt Masse produzieren, in der Qualität wachsen und demnächst "faire Milch" produzieren: Milch, die nur von Kühen stammt, die gentechnikfrei und überwiegend mit Futter aus hofnahen Wiesen ernährt werden.

Der Kochhof prägt den oberen Teil der Dorfstraße, weiter unten sind es Bauerngärten und alte Bauernhäuser. Einige davon gehören Familie Hümmerich, eine Familie mit 13 Kindern, zehn Enkeln und fünf Schwiegerkindern. Die Familie braucht Platz, baut aber nicht neu sondern kauft und renoviert alte Häuser in Harschbach, ein Glücksfall für das Dorf und seine Dorfstraße.

Kinder der Straße gestalten Harschbach mit. SWR SWR -

Die Kinder der Straße und die im Dorf wurden im letzten Jahr befragt, was sie sich für Harschbach wünschten. Entsprechend diesen Wünschen wurden erst im letzten Jahr ein neues Basketballfeld, ein Bolzplatz und eine "Dirt-Line" für Flugradfahrer eingerichtet. Einer, der Dirt-Line, Dorf und Bauernhof aus der Luft betrachten kann, ist Dorfstraßenbewohner Volker Römer: Seine Leidenschaft ist das Motorgleitschirmfliegen und auch dabei entstehen Aufnahmen, die in vielen Jahren vielleicht so interessant werden, wie die Super8-Bilder von 1973 heute.