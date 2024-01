Rosenstraße in Breitscheid

per Mail teilen

Ein Film von Anne Lambertsen

Breitscheid liegt im Norden von Rheinland-Pfalz im Landkreis Neuwied. Elf Ortsteile gehören zu der ländlichen Wohngemeinde. In Siebenmorgen, einem der größten Ortsteile, liegt die "Rosenstraße". Sie macht ihrem Namen alle Ehre. In fast allen Gärten wächst dort die "Königin der Blumen", zu Geburtstagen ist sie beliebtes Mitbringsel.

Berti Mathey kennt die Straße so gut wie kein anderer Bewohner, die 82-jährige ist dort aufgewachsen. Sie weiß jede Menge Geschichten über die Rosenstraße zu erzählen. Aus einem Feldweg mit nur wenigen Häusern ist inzwischen eine stattliche Wohnstraße geworden. Die gute Gemeinschaft ist aber geblieben.

Der 32-Jährige Ulrich Hengst ist der einzige Landwirt in der Rosenstraße, allerdings im Nebenerwerb. Zusammen mit seiner Frau Claudia hat er den Hof der Eltern übernommen. Auf den Breitscheider Wiesen weiden ihre Schafe. Dass es jede Menge Grün gibt rund um die Rosenstraße, das schätzen auch die Zugezogenen. Udo Brandstätter hat fünfzig Jahre lang mitten in Düsseldorf gelebt und ist 2008 mit seiner Frau in die Rosenstraße gezogen. Sie genießen das ländliche Leben und fragen sich heute, warum sie das nicht viel früher gemacht haben.