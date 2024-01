per Mail teilen

Poststraße in Zweibrücken

Eine Poststation sucht man in der Poststraße von Zweibrücken vergebens. Dafür findet man hier einiges andere, zum Beispiel das Studio des Offenen Kanals, ein Mehrgenerationenhaus des Deutschen Roten Kreuzes, zwei Banken, zwei Notare, fünfzig Bäume, sechs Restaurants, acht Ärzte und einen Bahnhof.

Schloss in Zweibrücken

Eigentlich könnte diese lebendige Straße also mit mehr Recht Bahnhofstraße heißen, und tatsächlich wurde sie im Volksmund auch schon einmal so genannt. Im Laufe ihrer langen Geschichte trug sie mehrere Namen. Gefängnisstraße hieß sie allerdings nie, obwohl es im 19. Jahrhundert sogar wirklich einmal ein Gefängnis in der Straße gab.

Fernsehstudio des Offenen Kanals

Die Poststraße ist ein spannendes Stück Zweibrücken, eine lebendige, quirlige Straße mit einigen Ecken und Kanten, die von der Stadtgeschichte hier geschlagen wurden. Ach ja: Und eine Poststation gab es hier – gleich neben dem Bahnhof – natürlich auch einmal.