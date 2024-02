Bahnhofstraße in Elmstein

per Mail teilen

Ein Film von Elmar Babst

35.000 Menschen fahren jedes Jahr mit dem Kuckucksbähnel, gezogen von einer historischen Dampflokomotive, durch schöne Elmsteiner Tal. Vom Bahnhof in Elmstein schwärmen sie dann in alle Himmelsrichtungen aus, um den Pfälzer Wald zu erobern – und keiner bleibt in der Bahnhofstraße!

Dabei hat die 1200 Meter lange Straße doch einiges zu bieten. Zugegeben, meist hinter den Fassaden der 54 Häuser. Direkt neben dem Bahnhof hat Peter Leising seine Schreinerei – seit diesem Jahr auch die „Schreinerei der Herzen“ genannt. Weil er Lust drauf hatte, schenkte er jedem Elmsteiner Kommunionkind ein mit viel Liebe gestaltetes Herz aus Holz.

Ganz am Anfang der Bahnhofstraße liegt das Samenklenge-Museum. Hier zeigt Linda Turner den Besuchern, wie die Elmsteiner noch vor 100 Jahren in mühevoller Arbeit die Samen der Bäume des Pfälzer Waldes gewinnbringend weiter verarbeiteten.