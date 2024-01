Hauptstraße in Großniedesheim

Ein Film von Gabi Keller

Großniedesheim ist ein Dorf mit knapp 1400 Einwohnern und liegt im vorderpfälzischen Rhein-Pfalz-Kreis. Der nächste größere Ort ist Frankenthal. Die Hauptstraße ist nicht nur die zentralste, sondern auch die schönste Straße im Ort. Viele stattliche Bauerngehöfte aus dem 18. Und 19. Jahrhundert stehen hier. Besonders auffallend ist ein Gebäudekomplex von 1726. Hier waren schon Zehntscheune, Gefängnis und Schule untergebracht.

Heute ist es die „Gute Stube“ von Großniedesheim mit Theaterbühne, Seniorentreff und Bücherei. In der phantasievoll gestalteten Bücherei lesen regelmäßig Grundschulkinder den Senioren Geschichten vor - nur eins von mehreren Projekten, bei denen Alt und Jung zusammen geführt werden. Auf Kinder und Senioren geht auch der Alleinunterhalter und Musiker Hubert Kern ganz individuell ein. Er singt in Mundart und begleitet sich selbst mit seinem Ein-Mann-Orchester auf dem Rücken. Am liebsten ist er auf der Straße unterwegs – vor allem auf der Hauptstraße. Denn hier wohnt er in einem Anwesen mit kunterbuntem Hof.

Dort ist auch der Probenraum seines 15-jähriges Sohnes. Der tritt in die Fußstapfen seines Vaters und hat vor kurzem eine Band gegründet. Doch die sorgt für einen ganz anderen Sound in der Hauptstraße von Großniedesheim. Die Stille sucht dagegen die Künstlerin Ursula Faber in ihrem Atelier in der Hauptstraße. Für ihre zeitkritischen Leinwandarbeiten hat die Malerin schon viele Preise erhalten und sich damit einen Namen gemacht, weit über Großniedesheim hinaus.