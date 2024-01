Am Hofacker in Herschbach

Ein Film von Lutz Näkel

Herschbach liegt im unteren Westerwald und ist eine der wenigen Gemeinden der Region, deren Einwohnerzahl in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen ist.

Die Straße "Am Hofacker" entstand erst Mitte der Neunziger Jahre - die meisten Häuser dort wurden innerhalb von zwei Jahren gebaut. So ist es kein Wunder, dass sich alle Bewohner gut kennen. Sie sind mehr oder weniger im gleichen Alter dort hingezogen, ihre Kinder wachsen gemeinsam auf und spielen miteinander. Kinder gibt es "Am Hofacker" reichlich, fast fünfzig leben in der Straße, so viele gibt es anderswo in ganzen Dörfern nicht.

Auch die Familie Briere hat zum Kinderreichtum der Straße beigetragen: drei Töchter und einen Sohn hat das Ehepaar, das durch die Partnerschaft Herschbachs mit der französischen Gemeinde Pleudihen-sur-Rance zusammengekommen ist.

Beide sind Lehrer, Thierry Briere unterrichtete schon in Frankreich Mathematik und hat jetzt eine Stelle am Gymnasium von Bad Marienberg bekommen, wo er zusätzlich Französisch gibt. Die Kinder wachsen zweisprachig auf, mit dem Vater sprechen sie französisch, mit der Mutter deutsch. Deutsch-französische Freundschaft - in Herschbach wird sie ganz wörtlich genommen.