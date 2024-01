Hauptstraße in Seesbach

per Mail teilen

Ein Film von Natascha Walter

Genau 400 m hoch liegt der Ort Seesbach. Unmittelbar am Südrand des Soonwaldes bei Bad Sobernheim. Der idyllische Ort ist heute noch landwirtschaftlich geprägt. Die Haupstraße ist der Mittelpunkt des Dorfes.

Auf der Hauptstraße des 490-Seelen-Dorfes hält sich der Autoverkehr in Grenzen. Ein Glück für die jungen Seesbacherinnen, die am liebsten auf der Hauptstraße rope-skipping machen, was früher mal Seilspringen hieß. Von der Hauptstraße geht ein Weg zur Semendiskapelle hoch.

Im Kirchenschiff sind Wandmalereien sichtbar, die ca. 500 Jahre alt sind. Wir erfahren von Karl Zeppezauer mehr über die Bedeutung dieser frühen Malereien. Ein Naturdenkmal besonderer Art ist ein Quarzitfelsen in der Ortsmitte, dessen Herkunft noch heute Rätsel aufgibt.