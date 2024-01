per Mail teilen

Ein Film von Christian Jakob

Die Rheinpromenade in Bingen ist eine ungewöhnliche Straße - viele tausend Menschen sind hier an schönen Tagen - Menschen aber keine Autos. Die Promenade lädt zum promenieren ein - Cafés, Gaststätten, historische Gebäude, Parkanlagen und das alles direkt am Rhein.

Die Rheinpromenade ist ein Schmuckstück, allerdings erst seit ein paar Jahren. Genauer gesagt seit 2008. Damals wurde die Rheinpromenade für die Landesgartenschau in Bingen herausgeputzt. Wo es vorher trostlos aussah, da ziehen jetzt die Menschen in neugebaute Luxuswohnungen.

Und diejenigen, die mit der Promenade groß geworden sind, so wie der Schiffsführer Ferdinand Engelhart, trauen ihren Augen kaum: Sie gehen nicht einfach zur Arbeit auf den Ausflugsdampfer, sondern sie wandeln - vorbei an kunstvollen Skulpturen im Park, saftigen Wiesen und vielen gut gelaunten Touristen.

Wir stellen vier Menschen vor, die auf unterschiedliche Art und Weise mit dieser Straße verbunden sind. Eins haben sie jedoch gemeinsam: Sie sorgen alle vier dafür, dass die Straße noch attraktiver wird.