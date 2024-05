Hauptstraße in Schweigen-Rechtenbach

Ein Film von Gabi Keller

Schweigen-Rechtenbach liegt im Landkreis Südliche Weinstraße direkt an der französischen Grenze. Am Weintor in Schweigen, das 1936 gebaut wurde, beginnt die Deutsche Weinstraße. Und hier startet auch das Grenzland-Bähnchen. Es fährt über die Hauptstraße von Schweigen bis ins nahe gelegene Weißenburg im Elsass. Dabei kommt es in der Hauptstraße unter anderem an der alten Schule vorbei. Auffallend hier eine überdimensional große Maske, die an der Fassade hängt.

Die neue Bewohnerin der Schule organisiert Kunstaktionen. So hat sie Kinder große Paradiesvögel anfertigen lassen, die sie im Schulgarten aufstellt. Hier will sie einen Skulpturenpark anlegen, in dem auch französische Künstler willkommen sind. Denn am Ende der Hauptstraße beginnt schon Frankreich. Der Wein wächst dort auf französischem Boden, doch die Weinberge gehören deutschen Winzern. Einer von ihnen wohnt in der Hauptstraße von Schweigen: Er macht aus den elsässischen Trauben pfälzischen Wein – während sein jenseits der Grenze lebender Bruder aus den gleichen Trauben französischen Wein macht.

Den Wein trinken sie aber gemeinsam: in ihrem Elternhaus, einem von vielen Winzerbetrieben in der Hauptstraße von Schweigen. Gleich gegenüber, in einem großen Gasthaus, befindet sich eine Stempelstelle für die Pilger des Jakobsweges. Denn der führt auch die Hauptstraße entlang nach Weißenburg – vorbei an einer privaten Marienkapelle im Garten eines Wohnhauses.