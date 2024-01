Thaleischweiler Straße in Herschberg

Ein Film von Jennifer Lindemann

Herschberg liegt in der Südwestpfalz auf der Sickinger Höhe. Namensgeber für den Landstrich ist der Ritter Franz von Sickingen. Ein Großteil der Gegend zählte einmal zu seinem Hoheitsgebiet. Traditionell sind viele Brennereien in der Region zu finden – so auch in Herschberg. Zwei Brennereien gibt es auch in der Thaleischweiler Straße.

Die Straße ist mit knapp 550 Meter die zweitlängste Straße des Dorfes. Am Beginn thront die ehemalige Schuhfabrik der Gebrüder Juner. Mittlerweile ist sie nicht mehr in Betrieb. Doch in den Erinnerungen der Anwohner ist sie noch sehr lebendig. Denn die Nachkommen der Firmenteilhaber als auch Ex-Mitarbeiter der Schuhfabrik wohnen noch in der Thaleischweiler Straße.

Am Ende der Straße liegt der Kindergarten. Hier lernen die Kinder spielend eine zweite Sprache: Englisch. Denn ein Drittel der Dreikäsehoch sind Amerikaner. Denn Herschberg liegt nur wenige Kilometer von Landstuhl entfernt.