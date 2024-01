per Mail teilen

Ein Film von Thomas Keck

„Zur Hinterpütz“ in Wirschweiler – diese Adresse klingt nicht gerade nach der großen, weiten Welt. Und auf den ersten Blick hält die kleine Straße, was der Name verspricht. Ja, mehr noch: die „Hinterpütz“ wirkt wie ein besserer Feldweg, eine schmale, kurze Gasse, die parallel zur Hauptstraße verläuft. Außer einem Bolzplatz, ein paar Schuppen und Garagen gibt es hier nicht viel.

Von den wenigen Wohnhäusern steht die Hälfte leer und auch die Dorfgaststätte am Eingang der Straße ist längst verwaist. Und doch, irgendetwas muss sie haben, diese unscheinbare Gasse. Nicht nur eine Familie aus der schönen Pfalz, auch ein Geschäftsmann aus dem fernen Pakistan haben sich hier Häuser gekauft.

Und oft kommen Besucher aus dem Nahen Osten hierher. Denn in einer kleinen Werkstatt, die genauso unscheinbar wirkt wie die Straße selbst, entstehen die Werke des letzten Edelsteinschleifers von Wirschweiler. Kostbare Gebilde wie aus 1001 Nacht, geschaffen in der Hinterpütz in Wirschweiler.