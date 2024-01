Mainzer Straße in Heidesheim

Ein Film von Stefanie Fink

Die Gemeinde Heidesheim liegt zwischen Rheinknie und rheinhessischem Hügelland und hat gleich zwei Autobahnanschlüsse. Praktisch für die knapp 7.300 Einwohner, von denen viele zur Arbeit ins nahe gelegene Mainz oder nach Ingelheim pendeln.

Wenn die Erträge aus Obst- und Gemüseanbau an Erntedank groß gefeiert werden, ist in der Mainzer Straße richtig was los. Während der Traditions-Umzug sich aber nur einmal im Jahr durch die Hauptdurchgangsstraße wälzt, ist die tägliche Blechlawine für viele Anwohner ein wachsendes Ärgernis. Lärm, Schmutz und Hektik machen ein Nachbarschaftsschwätzchen jenseits der hohen Hoftore so gut wie unmöglich.

Eine Anwohnerinitiative kämpft jetzt um politische Aufmerksamkeit für das Verkehrsproblem. Um den liebenswerten Seiten der Mainzer Straße wieder eine Chance zu geben.