In Kratzenburg gibt es zwar mehrere Straßen – doch bis 1977 hatten sie alle nur den einen Namen: Dorfstraße. Dann entstand ein Neubaugebiet und aus der sich durch den ganzen Ort schlängelnden Dorfstraße wurden mehrere einzelne Straßennamen – darunter auch die Blumenstraße. Zu ihrem Namen kam die Straße dank eines Anwohners, der seinen Garten mit allerlei Blumen farbenfroh gestaltete. Die Blumenstraße ist knapp 200 Meter lang mit gerade mal elf Häusern.

Optischer Blickfang der Blumenstraße ist die Hausnummer 4. Das Fachwerkhaus aus dem 15. Jahrhundert ist das älteste Haus im Ort. Das Anwesen mit Stall war früher die Zehntscheune und das Pfarrhaus. In den 1990er kaufte es das Ehepaar Jung und restaurierte es von Grund auf. Norbert Jung, gelernter Maurer, investierte jede Menge Zeit und Geld in das alte Gebäude. Bis zum Jahr 2010 lebte er dann mit seiner Frau in diesem Haus. Dann bauten sie gleich nebenan einen Bungalow. Heute leben sie dort in Hausnummer 4a. Tochter Katja mit Mann und Kindern übernahm das schmucke Fachwerkhaus.

Gegenüber ist die Polsterei Schnauber. Frank Schnauber führt den Familienbetrieb in dritter Generation. Der gelernte Raumausstatter lebt heute noch in seinem Elternhaus, das sich gleich nebenan befindet. Seine Privatkunden kommen aus dem Umkreis von rund 200 Kilometern, um ihre jahrhundertalten Sofas und Sessel bei Frank Schnauber aufarbeiten zu lassen. Wie Frank Schnauber ist auch Peter Vogt ein gebürtiger Kratzenburger, der in der Blumenstraße aufgewachsen ist. Sein Elternhaus war bis in die 1970er Jahre eines der typischen Hunsrück-Häuser – mit nebeneinander liegendem Wohnhaus, Stall und Scheune. Aus seinem Elternhaus ist er inzwischen ausgezogen. Scheune und Stall nutzt der Nebenerwerbslandwirt und Hobbyschäfer Peter Vogt aber noch als Unterstand für seine Traktoren. Und er käme auch nicht auf die Idee, die Gebäude zu verkaufen. Mit denen verbindet er einfach zu viele Erinnerungen an sein Leben in der Blumenstraße in Kratzenburg.