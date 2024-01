Ein Film von Stefan Hartstang

Wir schauen uns in der Neugasse von Zornheim um. Mitten im alten Dorfkern liegt die Straße, in der so manches Neue aber auch einiges Alte zu finden ist. Zornheim ist die höchstgelegene Weinbaugemeinde in Rheinhessen. Früher stark landwirtschaftlich orientiert ist sie in den vergangenen Jahren durch große Neubaugebiete auch zu einer attraktiven Wohngemeinde geworden. Sicher auch bedingt durch die Stadtbusanbindung nach Mainz.

Zornheim gehört zu den ältesten Dörfern Rheinhessens und wird bereits 771, also vor mehr als 1.200 Jahren, erstmals in alten Urkunden erwähnt. Die Neugasse war früher einmal das Zentrum von Zornheim, hier lag die Grundschule, war der Bäcker, der Lebensmittelladen und die Post. Jeder Zornheimer kam in der Neugasse vorbei. Inzwischen hat sich dies verändert, noch immer liegt die Neugasse im Zentrum der Gemeinde, doch im Lebensmittelladen ist jetzt eine Fahrschule, in der alten Bäckerei ist ein Blumenladen, die Post ist verschwunden und die alte Schule ist zu Wohnzwecken vermietet. Der älteste und größte Weibaubetrieb Zornheims war in der Neugasse, doch auch dieser hat vor einigen Jahren aufgehört und auf dem ehemaligen Betriebsgelände entstehen nun Einfamilienhäuser.

Der Obst- und Weinbaubetrieb von Familie Kneib hingegen hat die Jahre überstanden. Schon der Urgroßvater von Stefan Kneib hatte hier seinen landwirtschaftlichen Betrieb – und Stefan Kneib hat ihn vor wenigen Jahren von seinem Vater übernommen – nebenbei sozusagen, denn gleichzeitig arbeitet er noch halbtags in einem EDV Betrieb. Die Neugasse in Zornheim hat einen Wandel erlebt, doch einiges hier hat auch Bestand.