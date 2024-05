Schloßweg in Herrstein

Ein Film von Peter Thielen

Rund 800 Menschen leben im Örtchen Herrstein im Hunsrück. Der Schloßweg ist eine der bedeutendsten Straßen des Ortes, und das obwohl er nur 24 Hausnummern aufzuweisen hat. Doch diese 24 haben es in sich und sehen auch von außen gut aus. Ein Schloss, eine Kirche, zwei Wehrtürme und viele bezaubernde Fachwerkhäuser die zwischen 200 und 400 Jahren alt sind. Der Schloßweg ist ein historisches Schwergewicht! Ja, hier war sogar der berühmte Schinderhannes für eine Nacht mal in einem Verlies eingesperrt.

Und die bewahrte und aufs feinste gepflegte Vergangenheit der Straße sichert auch ihre Zukunft. Denn weil der Schlossweg bei Besuchern so beliebt ist, da sich hier ein denkmalgeschütztes Gebäude an das andere reiht, gibt es auch noch einige Geschäfte in der kleinen Straße. Ein Antiquitätenladen, ein Messerschmied, eine Kräuterhexe und sogar ein großes Café und Restaurant. Der Schloßweg ist ein Musterbeispiel für Denkmalpflege und historische Restaurierung in Rheinland-Pfalz und das schon seit mehreren Jahrzehnten. Das Wissen, das hier gesammelt wurde beim Erhalten und Schützen der Gebäude wird heute sogar von hier aus weitergegeben. In zwei Gebäuden des Schloßweges sitzt seit einigen Jahren das Zentrum für Restaurierung und Denkmalpflege der Handwerkskammer Koblenz. Hier wird die Zukunft vieler alter Gebäude in ganz Rheinland-Pfalz mit bestimmt.



Vergangenheit und Zukunft gehen hier also Hand in Hand. Und so ist der Schlossweg eine alte aber dennoch auch moderne Straße unseres Landes, die sich ihren ganz eigenen Charakter bis heute bewahren konnte. Dass es auch künftig so bleibt, dafür sorgen vor allem die Menschen im Schloßweg.