Burgstraße in Neuerburg

Ein Film von Elmar Babst

Wenn man sich einen Überblick über Neuerburg in der Westeifel verschaffen will, fährt man am besten auf die Burg. Von dort oben liegt einem der Ort und das Tal zu Füßen.

Es gibt aber noch einige andere gute Gründe, um die Burg Neuerburg zu besuchen: jedes Jahr sind es unzählige Kinder, die dort Station in der Jugendherberge machen. Und gleich nebenan im historischen Gemäuer ist die Außenstelle des Standesamtes der kleinen Eifelstadt ein beliebter Ort, um den Bund fürs Leben zu schließen.

Am anderen Ende der Burgstraße kann man dann – wenn gewollt – in der katholischen Kirche die Hochzeit auch vor Gott legalisieren lassen. Pastor Stefan Trauten ist zwar viel beschäftigt, hat mittlerweile 17 Gemeinden zu betreuen, doch am liebsten ist ihm der kurze Weg von seinem historischen Pfarrhaus in die 500 Jahre alte Kirche von Neuerburg.