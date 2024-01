Gartenstraße in Kisselbach

Ein Film von Uwe Reiter

Kisselbach liegt im Landkreis Rhein-Hunsrück, direkt an der A 61. Die gute Verkehrsanbindung hat ein gewisse Idylle aber nicht verhindert: Der Ort schmiegt sich malerisch umgeben von Wald und Wiesen in die Talmulde des Simmerbachs. Der teilte die Ortsgemeinde ehemals in ein pfälzisches und evangelisches "Diesseits" und in ein trierisches und katholisches "Jenseits".

Abseits von der Hauptstraße und allem Durchgangsverkehr liegt am Ortsrand und im "Diesseits" die Gartenstraße. Sie ist ruhig, klein und unscheinbar, das aber nur auf den ersten Blick: obwohl sie abgelegen ist, finden sich hier viele Menschen im Friseursalon ein – er hat Kultstatus!

Dann gibt es einen Oldtimersammler mit ein paar Schätzchen, die das Herz aller Oldtimerfans höher schlagen lässt. Und nicht zuletzt wohnt in der Straße ein Filmemacher, der alles Wichtige mit der Kamera dokumentiert. Jeder kennt hier jeden – die Gartenstraße hat auch eine sehr gesellige Seite. Das ist vielleicht sogar der größte Vorzug dieser kleinen Straße mit vielen Gärten.