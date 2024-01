Wilhelmstraße in Bad Marienberg

per Mail teilen

Ein Film von Lutz Näkel

Benannt ist sie nach Wilhelm I., Prinz von Nassau - Dillenburg, der in den Niederlanden unter dem Namen Wilhelm von Oranien zum Nationalheld wurde. Die Wilhelmstraße beginnt unweit des Stadtzentrums und führt dann Richtung Osten, auf ihren 334 Metern steigt sie dabei fast 30 Meter an.

Als vor einhundert Jahren die Eisenbahn nach Marienberg kam, nahm die Wilhelmstraße einen rapiden Aufschwung. Denn nun kamen Touristen in den Ort, und die brauchten Hotels, Gaststätten und Einkaufsmöglichkeiten. In der Wilhelmstraße entstanden gleich zwei Hotels, von denen eines noch heute geöffnet ist. Nach einem stetigen Rückgang des Fremdenverkehrs seit den Siebziger Jahren scheint es nun wieder bergauf zu gehen, Urlaub in Deutschland wird immer beliebter. Davon profitieren auch die beiden Pensionen im oberen Teil der Wilhelmstraße.

Für Westerwald- Urlauber ist die Wilhelmstraße so oder so eine Anlaufstation, denn hier ist in einem aufwendig restaurierten Fachwerkhaus die Touristen- Information untergebracht. Und im ersten Stock des Gebäudes hat auch ein kleines Heimat- Museum seinen Platz gefunden.